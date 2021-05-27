咖啡厅是世界的缩影. May. 27, 2021 07:26. . 咖啡屋是见面、休息和社交的场所。就像许多印象主义画家一样，文森特·梵高也多次在画幅上描绘过咖啡店的情景。但这幅画中的咖啡屋根本不像是活跃的社交空间。总觉得既阴郁又孤独。梵高为什么画出这样样子呢？ 画中的咖啡屋是梵高在法国南部阿勒尔居住时租住过几个月的地方。他为了画下这一忧郁的风景，足足花了3个晚上。绿色天花板、红墙、黄色煤气灯的灯光和地面等补色对比强烈的室内，被画成了从上到下俯视的视角。虽然已是过了午夜的深夜时分，咖啡屋里还有客人。中间的台球桌旁，站着身穿白色衣服的咖啡屋老板，坐在右边一张桌子上的两名男子已烂醉入睡。左边后面的男女不知是没钱租房子，还是为了卖淫而见面，紧挨着坐在一起喝酒。面前独自醉倒的男人好像也要在这里熬夜。 因为没钱而不能住旅馆房间的人或妓女经常出入的该咖啡屋，实际上也被称作“夜咖啡屋”。梵高曾将这里描写成“夜晚的流浪者”暂时休息的地方。他也喜欢在咖啡屋喝过量会引起幻觉的苦艾酒，而且喜欢大量的咖啡和香烟。有时候钱花光了，四天里靠着只喝23杯咖啡来活命。不知是不是因为这样。他认为咖啡屋是“可以让人堕落、疯狂、犯罪的场所”。 梵高曾对这幅画解释说：“想要刻画出普通咖啡店所具有的苍白硫磺色的阴郁力量和熔炉般的地狱氛围。”拥有破坏和疯狂、爱情和享乐、贫困和犯罪、孤独和忧郁等多种多样的故事、人们通宵来来去去的该咖啡屋，难道不是他所看到的千姿百态的世界的缩影吗？

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