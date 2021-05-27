挨了房地产“板子”后过了50天还没有找到政策头绪的执政党. May. 27, 2021 07:26. . 共同民主党声称要反映通过4月7日再补选确认的愤怒民心，一直在推进房地产政策的完善工作，今天召开政策议员全体大会，将对主要悬案做出结论。选举已过去一个半月，执政党房地产特别委员会却仅就财产税问题达成了一致意见，未能对综合房地产税和转让所得税等问题达成协议，因此将提交议员全体大会进行讨论。 首先，对于一户一宅者财产税的减免基准从公示价“6亿韩元以下”提高到“9亿韩元以下”、在6亿至9亿韩元区间降低税率上，形成了党内的共识。对于将一户一宅者不征收转让税的限度，正在就从公示价9亿韩元提高到12亿韩元的方案进行评估，但未能达成协议。最大的争论焦点——综合房地产税的征税标准从公示价9亿韩元提高到12亿韩元的方案、征税对象缩小到上游1%∼2%的方案等都曾被讨论过，但由于亲文（亲文在寅）强硬派的强烈反对而受阻。 执政党出于“拥有税炸弹”导致选举失败的意识而修改房地产政策，但越来越多的人预测，随着没有结论的讨论越拖越久，政策修改可能会虎头蛇尾地告终。对于党代表（党首）宋永吉和房地产特别委员会委员长金振杓一再强调有必要放宽不仅是财产税，也包括综合房地产税、转让税，强硬派们表示反对称，“96%的国民与综合房地产税毫不相干（薛勋议员）”“希望不是要给富人减税的特别委员会（姜炳元最高委员）”，主张维持现状。 政府同样为了“维持政策基调”而反对大幅放宽综合房地产税等。也就是说，政府和执政党丝毫没有摆脱以房价和税金为标准划分国民的“房地产政治”框架，只是继续你争我辩。据说，对于综合房地产税和转让税等意见谈不拢的问题，执政党内部有人主张视舆情推迟到年底。考虑到财产税的确定时间，成立特别委员会时做出的“6月1日之前全部结束”的承诺很有可能成为空头支票。 文在寅总统曾说，“遭到了审判，足以让人在挨板子之后打起精神来”，承认在房地产问题上失败，既然执政党表示“将由我们主导解决”，就必须制定出和目前截然不同的解决方法。因为必须从根本上纠正基于“只要打击投机势力就能解决问题”这种单纯想法的政策错误。但是，如果光让人增加盼头，却再次提出模棱两可的解决方法，将无法避免更加严厉的惩罚。

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