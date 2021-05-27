“用AI确认宠物身份”…三项沙盒获批. May. 27, 2021 07:26. by 徐東一 dong@donga.com. 大韩商工会议所(大韩商会)沙盒支援中心、科学技术信息通信部26日召开沙盒审议委员会，批准了△自动行驶移动用三维精密地图 △虚拟现实(VR)基础飞机维修教育 △人工智能(AI)宠物身份认证服务等3项。沙盒(Sandbox)是推迟或免除阻碍革新产品及服务的市场上市的规制的制度。 当天得到批准的3D精密地图是自动行驶的核心技术，是让自动行驶汽车(无人驾驶汽车)能够识别道路、交通环境的3D空间信息。此前，根据国家空间信息安全管理规定，包括三维坐标在内的空间信息被限制公开，无法发布或销售三维精密地图。 此外，还允许利用VR进行航空维修教育。此前，根据航空安全法施行规则，航空维修教育需要3架实物飞机。审议委员会表示，“如果使用VR，对最新飞机机种的教育将变得更加简便”，表明了批准理由。 利用AI人脸识别技术的宠物身份确认服务也通过了沙盒。现行《动物保护法》中规定，宠物登记只允许通过内•外装型无线识别装置进行登记。今后，如果用智能手机拍摄宠物脸面，AI就可以识别身份，实现简便的动物登记。

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