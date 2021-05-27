第一次接种疫苗的人，可以不受家属人员限制见面. May. 27, 2021 07:26. by 金素英记者 ksy@donga.com. 从下月1日开始，至少注射一次新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的人，将不包含在目前限制为8人的直系亲属聚会人员中。 另外，从7月开始，只要接种过一次疫苗，就可以在室外摘掉口罩。如果第二次接种也全部完成，就可以不受人员限制地举行私人聚会。也不包含在室内外多重利用设施的人员限制对象中。所有优惠政策从接种两周后开始适用，只要通过手机应用程序或纸质证明书证明接种履历即可。 26日，中央灾难安全对策本部发表了包含上述内容的《预防接种完成者日常恢复支援方案》。对策本部解释说：“这是为了支援疫苗接种完成者的日常生活恢复，提高疫苗接种参与度。” 有人期待，如果通过此次措施接种疫苗，就能恢复新冠病毒之前的日常生活。但是，部分专家指出：“也许可以鼓励接种疫苗，但从防疫角度来看，这是操之过急的决定。”也就是说，目前全国国民中，接种一次疫苗的人仅占7.7%，在这种情况下，确诊患者人数还不稳定，变异病毒也在扩散，稍有不慎就会像国外一样，疫苗接种初期确诊患者剧增。 梨花女子大学木洞医院呼吸内科教授千恩美(音)表示：“根据英国的研究，第一次接种阿斯利康疫苗的人对变异病毒的预防效果只有34%”，“给第一次接种者解除防疫是过早的决定。”

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