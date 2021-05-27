中国驻韩大使：“韩国如果没有提及台湾就好了”. May. 27, 2021 07:26. by 崔智善 aurinko@donga.com. 中国驻韩大使邢海明（照片）26日表示，如果韩美首脑会谈联合声明中“根本没有台湾海峡和南海相关内容就好了”。在韩国政府就台湾问题阐明立场称是“非常原则性的内容”、出面灭火的情况下，中国却把韩国提及台湾问题本身视为问题。邢海明表示，“为了中美两国的和解，希望包括韩国在内的中间国家发挥良好作用”，要求韩国推行中美均衡外交。 邢海明当天出席MBC时事节目时，就韩美声明中没有使用“中国”一词一事表示：“我认为（韩国）付出了很大努力”。但他同时表示，“虽然没有使用中国这一词，但似乎有针对（中国）的部分。”他表示：“韩中建交时就已经明确承认台湾是中国的一部分。我认为，关于南海问题，我们也可以同周边国家合作解决。” 另外，针对提及“四方安全对话（美国、澳大利亚、日本、印度四方协议体）”，邢海明表示：“对于一个国家或者几个国家建立的秩序，我们的想法有些不同，美国有着总是制造小集团包围中国的倾向，如果（韩国）多考虑我们（中国）的立场，将非常感谢。”他是在主张，韩国不能参与“四轴安全对话”。 韩美两国通过首脑会谈不仅在安全领域，还在经济、尖端技术领域扩大了同盟关系。对此，邢海明表现出警戒心。他说：“中国从来没有像美国一样，以不把（本国的）技术给别人的方式进行控制过，一次也没有，（中国）在10年内要从海外进口22万亿美元（商品），我认为，韩国判断国家利益，利用（中国的）这种市场发展经济，才是正确的。” 但是，邢海明当天的发言并没有超出韩美首脑会谈以后中国的抗议程度。对于中国称“不要玩火”表示不满，韩国政府以“韩中特殊关系”出面灭火，考虑到这一点，估计中国决定暂时观望韩国政府的动向。据悉，因为中国认为，如果连同韩国也转向美国，将很难阻止美国纠集盟国对中国进行牵制。邢海明就习近平主席的访韩计划表示：“就目前状况而言，不能明确奉告。”

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