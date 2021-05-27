兄弟命运截然不同的“缅甸悲剧”. May. 27, 2021 07:26. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 造成无数牺牲者的缅甸政变对两兄弟来说也是一个悲剧。长期从事民主化斗争的弟弟被军警带走，回来时成了一具尸体，而在军队服役期间对示威队进行流血镇压的哥哥在政变后晋升为警察厅长。 当地媒体《伊洛瓦底报》25日报道说，过去因开展民主化运动而坐了13年监狱的索莫·贺拉英（53岁，音）24日死亡。22日他在缅甸南部巴哥地区的总图村和多名居民一起被捕。据说他的行踪被军方情报员告发。据悉，被捕当时，他的头部就被军警乱挥的枪托打中。 两天后的24日，他的妻子接到了丈夫已经死亡的电话。家人们第二天在仰光的军队医院确认了装在棺木中的尸体。索莫·贺拉英的朋友们认为，他是因反对军政的政治信念而遭拷问致死的。他的遗属有妻子和5个子女。 索莫·贺拉英是1988年在缅甸展开反独裁民主化运动的所谓“88一代”的一员。他加入了缅甸反抗军政的第一个学生民主阵线——全缅学生民主阵线（ABSDF）。索莫·贺拉英曾因要求释放昂山素季女士而被捕，在监狱里度过了13年。被释放后，他在巴哥地区从事地区开发、免费教育和居民福利等活动。 军方核心人士谭·贺拉英中将经历了与弟弟截然不同的人生。他被评价为警方对示威群众进行拷问和屠杀、逮捕、拘禁行为的总指挥。缅甸军方今年2月1日发动军事政变后，在全部管辖负责警方和情报“特殊支部”的内务部新设了副部长职位。军方提拔谭·贺拉英中将担任这一要职，并让他兼任警察厅长。 欧盟宣布对缅甸制裁，并表示：“警方在谭中将的指挥下，杀害市民和手无寸铁的示威者，侵害集会和表达的自由，并逮捕拘禁反对政变者，犯下了严重侵犯人权的行为”，认为谭·贺拉英对缅甸的事态负有直接责任。

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