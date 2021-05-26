今年全球销售的两台电视中就有1台是三星-LG产品. May. 26, 2021 07:26. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 第一季度(1~3月)三星电子和LG电子的全球电视市场销售额基准合计占有率达到了历史最高值。也就是说，韩国电视占据了世界市场的一半以上。有分析认为，这是因“pent-up”(被抑制的消费爆发的现象)需求而增加的高端电视销售产生了影响。 25日，据市场调查企业Omnia透露，今年第一季度(1~3月)全球电视机销量为5122.6万台，与去年第一季度(4661.2万台)相比增加了9.9%。据统计，同期电视销售金额从206.3292亿美元(约23.1398万亿韩元)增加到273.9329亿美元(约30.7215万亿韩元)，增加了32.8%。据分析，销售金额的增加幅度大于销量增加的原因在于高价的高端产品的销量大幅增加。 主导第一季度电视市场增长的是三星电子和LG电子。两家公司第一季度的全球电视市场占有率(以金额为准)分别为32.9%和19.2%，合计达到52.1%。这一数字刷新了去年第一季度(51.0%)的纪录，达到历史最高值。 从2006年开始到去年为止，连续15年蝉联全球电视市场占有率第一位的三星电子，以第一季度为准，创下了最高占有率(金额为准)，守住了王座。以第一季度销量超过200万台的量子点发光二极管(QLED)电视为中心，超大型、高端电视的销售带动了业绩。三星电子期待，使用迷你发光二极管(LED)的“Neo QLED电视”的销量也快速增加，今年销量达到1000万台以上。去年QLED电视的销售量为779万台。 在超大型、高端电视市场上，差距进一步拉大。三星电子在75英寸以上的超大型电视机市场上占据了46.5%的占有率。其中，80英寸以上的电视市场占有率为52.4%，一半以上是三星电子的产品。在第1季度销售约64万台的2500美元(约280万韩元)以上的高端电视市场上，三星电子也以46.6%的占有率占据了第一位。LG电子(24.5%)和索尼(17.6%)紧随其后。 LG电子也因为有机发光二极管(OELD)电视市场的快速增长，实现了史上最大的季度占有率(金额基准)。销量方面，包括液晶显示器(LCD)电视和OLED电视在内，共售出727.9万多台，比去年第一季度增加了15%。 去年第四季度(10~12月)季度销量首次超过100万台的OLED电视今年第一季度售出119.2万台，延续了上升势头。LG电子在全部OLED电视中生产了79.2万台(66.4%)，拉动了市场的增长。

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