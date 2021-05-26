30多岁的李俊锡在野党党首竞选中兴起，民心要求彻底改变“老头党”. May. 26, 2021 07:26. . 在国民力量党代表（党首）竞选中掀起的新老交替之风不同寻常。6月11日全党大会之前进行的舆论调查中，没有当选过国会议员的36岁前最高委员李俊锡，超过曾担任过院内代表的五选议员朱豪英和有四选经历的前议员罗卿媛等实力派，获得了第一名的支持率。70年代出生的初次当选议员金雄、金恩惠也表现不错。对于史无前例的新候选人的跃进，不仅是在野党，就连执政党内部也十分警惕。 这些“零选”、“初选”议员候选人们当初被认为会给全党大会注入年轻活力，在初期的比赛中出现了出乎意料的气势，这让人感到非常新鲜，意味深长。此次当选的党代表要勾画就任后只剩下9个月的明年总统选举的蓝图，并起到指挥选举的作用。在如此重大的时刻，在需要高度政治力的职位上，要求以年轻一代代替有经验的实力派议员担任党的招牌的呼声越来越高，这足以证明国民对在野党世代交替的要求有多么强烈。 距离最终竞选还有很长时间，而且党员投票只反映70%，因此很难预断实际结果。这种趋势会持续到何时，是否影响到普通党员的投票心理，还需要观察。可以明确的是，新候选人的新风正在推动未能摆脱“老头党”“地区党”局限性的国民力量党的脱胎换骨。 国民力量党在4月7日举行的再补选中获得20至39岁年轻群体和合理性中间群体的支持并取得了胜利。他们的支持是一种“有条件的支持”，如果国民力量党不能通过刻骨铭心的革新重生为合理的保守，随时都可以收回。再补选后，国民力量党仍然没有针对国家课题的远景规划，仍然展开党权斗争等老样子，国民对新候选人的支持反映了对这种现象的警告和鞭策。 昨天在党代表候选人愿景发表会上，“只有将传统的支持层和2030一代相结合，才能在大选中获胜”（李俊锡）、“不能成为没有经验的将帅”（朱豪英）、“将接纳青年们的挑战”（罗卿媛）等主张纷涌而出。国民力量党全党大会好不容易受到了关注，它不能停留在单纯的世代交替争论上。新候选人的“年轻风”应该升华为超越年龄和当选次数差距的路线斗争，成为如何革新党、用怎样的愿景抓住2030一代和合理性中间群体的心等激烈的价值斗争。

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