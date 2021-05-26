故事的战争. May. 26, 2021 07:26. . 故事也是一种较量。而且是胜者掌握主导权。例如，就以色列、巴勒斯坦问题，我们听到的只有一方的故事。犹太人屡屡强调自己是历史的牺牲者。这种说法没错，因为有数百万人死在纳粹手中。有关他们受难的电影、文学作品、记录实在太多了。甚至有人称之为“大屠杀产业”。因此，无论是西方，还是东方，他们的苦难无人不知。这就是故事的力量。但是，这个故事背后还隐藏着其他的故事。以色列建国后被赶出故乡、在过去70多年里过着难民或殖民状态的巴勒斯坦人的故事就是如此。他们在现实中被驱逐，在故事中也被驱逐。 世界媒体将以色列和巴勒斯坦之间的矛盾称为战争。但这不是战争。战争是发生在实力不相上下的国家或集团之间，当一方以几十倍、几百倍甚至无法相比的程度压倒另一方时，就不是战争。用高墙围住对方，把对方建设成巨大的收容所，在天空、大地和海上用最尖端的武器进行攻击，这不可能是战争。 称之为战争，是滥用用语，是向以色列的故事屈服。与此同时，他们对巴勒斯坦人实施的野蛮行为不再重要，而且随着时间的流逝，这一行为也会逐渐被忘记。这就是故事的暴力。正如尼采所说：“没有事实，只有解释。”相当于是解释的战争和故事的战争。世界可能会记住因纳粹而死去的犹太少女安妮·弗兰克，但不会记住因以色列野蛮的暴力而死亡的巴勒斯坦儿童。这就是一再强调应关注在故事战争中失败的巴勒斯坦人的痛苦和泪水的原因。我们也有过像他们一样对殖民主义暴力束手无策的时候。

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