金广铉本想再抓1人，却遭遇对方的逆转两分本垒打. May. 26, 2021 07:26. by 姜泓求 windup@donga.com. 在1比0领先的第6局下半局，2人出局1垒有人的情况下。距离本赛季首场优质先发(首发6局以上，责任失分3分以下)仅剩一个出局，圣路易斯红雀队主教练迈克•西尔特询问了投手踏板上的金广铉(33岁)。对于检查换人时机的主教练的询问，金广铉表示：“会负责到最后一局。”在接球手雅迪埃尔•莫利纳和内野手们的鼓励下，金广铉再次站到了投球板上。 但结果，这一击球位令人遗憾。当天，他面对进入第三个击球位的新人安德鲁•沃恩(23岁)投出的第3个变速球，被对方击出了越过左侧围墙的逆转两分本垒打。金广铉遗憾地坐在了投手踏板上。接着他又让对方的后续击球手加西亚四坏球上垒， 在没能完成6局的情况下走下了投球台。 挑战本赛季第2胜的圣路易斯队左手投手金广铉因一记本垒打而失败，遗憾吞下个人赛季第2场失利。25日，在美国伊利诺伊州芝加哥保证率球场(Guaranteed Rate Field)举行的与芝加哥白袜队的客场比赛中，金广铉首发出场，在5又3分之2局内取得了5个被安打(1个被本垒打)、3个四坏球上垒、5个脱三振、失3分的成绩。球队以1比5告负。这是他继17日与圣地亚哥教士队的比赛中，遭遇美职棒大联盟个人首次失利后，连续第2次败北。本场过后金广铉的赛季平均责任失分从2.73上升到3.09。 到前一天为止，白袜队的击球阵容在面对左撇子投手球队时的击球率高居第一位(0.285)，金广铉到第5局为止没有失分，表现非常稳定。但是他最终还是没能逾越前一天面对纽约洋基队的特级终结投手阿罗迪斯•查普曼击出本赛季第一个本垒打的沃恩的墙壁。在第2局下半局的首次对决中，他也向沃恩投出了滑行曲线球，结果被对方击出2垒打。 赛后，金广铉表示：“很遗憾没能投完第6局。在下一场比赛中，我会努力投更多局数。”在当天的比赛中，虽然投出了进入顶级联赛后单场比赛最多的104个球，但金广铉还没有得到作为Inning Eater(善于消化很多局的球员)的信任。在17日与圣地亚哥的比赛上，他只在3又3分之1局内投了71个球，早早降板。为了应对右撇子击球手，比平时提高曲线球(16%)和变速球(12%)运用比率的金广铉表示，“最终变速球聚集到了中路，让对方击出了本垒打。今后我将吸取教训，不再犯同样的错误。”

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