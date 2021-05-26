为避开防疫限制，印度一对情侣包机举行“空中婚礼”. May. 26, 2021 07:27. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情持续扩散的印度，一对情侣为避开防疫守则，在天上举行了婚礼。 24日，据英国广播公司(BBC)报道，23日，居住在泰米尔纳德邦马杜赖的拉凯西和迪克沙纳夫妇租借了一架最多可搭乘200人的波音737飞机，在飞机上举行了婚礼。泰米尔纳德邦政府禁止50名以上的宾客参加婚礼后，他们为了邀请更多的宾客而安排包机。飞机载着160名以上的宾客，从他们的故乡马杜赖飞往卡纳塔克邦班加罗尔，飞行了2个小时。 印度航空当局正在调查此次机内婚礼是否违反新冠病毒防疫守则。在SNS上传的结婚视频中，包括新郎新娘在内的宾客们大多数都没有戴口罩。据《今日印度》报道，宾客们在登机前接受了新冠病毒诊断检查，被判定为阴性后参加了婚礼。 提供包机的“SpiceJet”方面表示：“婚礼后为了旅行而预订了飞机”，“登机前曾公告过新冠病毒防疫守则，但乘客们却无视这一守则。”航空当局对乘坐该包机的乘务员下达了停职处分。 印度新冠病毒肺炎疫情的扩散趋势比每天新增确诊患者接近40万人的本月初有所缓和。据国际统计网站“Worldometers”统计，24日印度一天新增确诊患者19.5815万人。首都新德里表示，如果新增确诊患者持续减少，将从31日开始放宽封锁令。

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