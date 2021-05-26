郑义溶：“无核地带化，和韩半岛无核化用语没有太大差异”. May. 26, 2021 07:27. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韩国外交部长郑义溶25日表示，韩美使用的“韩半岛无核化”和朝鲜所说的“无核地带化（nuclear free zone）”没有太大差异。由于朝鲜使用的“无核地带化”一词一直被用于要求美国撤回向韩国提供的核保护伞等延伸遏制政策并撤走驻韩美军的意思，郑义溶的话引发了争议。 郑义溶25日在外交部、产业通商资源部和保健福利部三个部门举行的总统访美成果新闻发布会上，就“朝鲜所说的韩半岛无核地带化和韩国政府所说的无核化有何不同”的问题回答说：“我认为没有太大差异。”他还表示：“韩半岛无核化是1992年我们发表南北间《韩半岛无核化宣言》时开始使用的用语，并在2018年4月《板门店宣言》和9月《平壤共同宣言》中再次明确了韩半岛无核化的意义，2018年6月新加坡联合声明中，也明确设定了以韩半岛完全无核化为目标。” 但是，朝鲜的无核地带化主张，是指必须解除美国提供的核保护伞和驻韩美军等一切核威胁。朝鲜自1959年4月主张“在亚洲建立无核和平地带”以来，一直主张韩半岛无核地带化。特别是2016年5月第七次党大会后，朝鲜在以政府发言人的名义发表的声明中提出“半岛无核化五大条件”：△公开韩国境内的美国核武器△废除并验证韩国境内的所有核基地△保障禁止美国核打击手段（战略轰炸机）在韩半岛展开△承诺禁止对朝鲜威胁使用核武器△宣布撤出驻韩美军。 朝鲜一直主张的“半岛无核化”的范围与韩美政府存在很大差异，而这种定义上的不一致成为了朝核谈判的障碍。 在板门店宣言和新加坡共同声明中包括韩半岛无核化内容时，有人指出韩、朝、美认为的无核化定义有所不同。对此，韩国政府表明立场称：“韩国没有核武器，因此韩半岛无核化就是朝鲜无核化。”拜登政府在3月份举行的美日首脑会谈联合声明中一直使用“朝鲜无核化”一词，但此次以韩美首脑会谈为契机，统一使用了“韩半岛无核化”一词。郑义溶当天也在新闻发布会上表示：“这意味着以此次会谈为契机，统一了可能会引发双方不必要误会的用语。”与朝鲜一直主张的半岛非核化相比，韩美政府的定义有很大的不同，因此预计在今后的谈判过程中会再次出现争议。

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