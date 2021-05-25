新冠肺炎疫情导致孩子们语言发育退步. May. 25, 2021 07:33. by 李素晶记者•李智允记者 sojee@donga.com,asap@donga.com. “今年孩子们的语言发育太慢了，教师们正苦恼着要不要找透明口罩戴……” 24日，忠北清州市幼儿园园长李某在与东亚日报的通话中叹了口气，并做出了上述表示。他说，最近看到4岁的孩子只说“这个”、“玩偶”、“奶奶”等单词，受到了很大的冲击。李园长说：“本来到了3岁左右就应该连着两个单词造简单的句子，现在这个样子是运营幼儿园21年来的第一次”，“孩子们要想学语言就要看嘴型，但是一年多以来一直盯着老师们的眼睛，真让人担心。” 据调查，首尔京畿地区国立、公立幼儿园的园长和教师们10人中有7人认为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)对儿童发展产生了负面影响。68.1%的家长也感受到了新冠病毒给子女的发育带来的危害。 24日，据“私教无忧的世界”和共同民主党议员郑春淑办公室透露，他们从上月27日开始的6天里，对首尔京畿地区国立、公立幼儿园的园长及教师、家长共1451人进行了问卷调查(多选)。结果显示，71.6%的幼儿园园长及教师认为新冠病毒对儿童的发育产生了影响。最大的变化是身体活动机会减少(77.0%)。因为活动本身减少，大肌肉、小肌肉得不到正常发育的机会。 回答“因为戴口罩，语言发育机会减少”(74.9%)的人和回答“因为过度的室内生活，压力及攻击性行为增加”(63.75%)的人紧随其后。首尔冠岳区某幼儿园的老师表示：“如果自己的需求得不到满足，弄倒朋友堆的积木或大声哭喊的情况就会增加”，“一般到了四五岁就会知道如何通过对话解决，但是在家度过的时间变长了，社会性就会下降。”因此，回答“在认生或同龄人关系中发生的问题增加”(55%)的人占一半以上。 家长们整体上也感受到了和教师们相似的问题。但是，与教师不同，父母们认为“媒体曝光时间增加”(83.5%)是新冠病毒的最大负面影响。 专家们分析说，新冠病毒对孩子们的发育产生了综合影响。前光州教育大学幼儿教育系教授崔民秀(音)分析称，“孩子们在相互交流的过程中学习语言”，“‘非面对面社会’对语言的发展产生了影响，因此没能很好地表达自己的意见，攻击性行为等社会性也受到了打击。”

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