显现崩溃征兆的虚拟货币，需要铭记“投资者自我负责”原则. May. 25, 2021 07:34. . 虚拟货币市场正在陷入混乱。不管是什么币种都连日暴跌，全球市价总额在两周内损失了1100万亿韩元以上。比特币、以太币等招牌货币本月以来也亏损了一半。有分析认为，随着美国和中国采取强有力的限制措施，导致泡沫破灭。在这种情况下，韩国政府仍然袖手旁观，投资狂潮仍未平息。因此必然有人会谴责，部分“不管三七二十一”投资者和不负责任的政府助长了危机。 中国副总理刘鹤21日晚表示：“禁止比特币的开采和交易。”美国当地时间20日表示，将对1万美元以上的虚拟货币交易要求申报义务。虽然强度不同，但是两大强国都开始了打击虚拟货币的行动。 在韩国市场上，除比特币以外的“杂币”（Altcoin）比重超过了总交易的90%。现实情况是，在注册资金只有数千韩元的海外皮包公司制作的虚拟货币在国内交易的市价总额达到数千亿韩元。21日全球虚拟货币价格下跌，但主要在韩国国内交易的所谓“泡菜币”的价格一天还上涨了数百个百分点。这让人怀疑币值受到了操纵。 虽然市场发出了警告，但是投资者却持续增加。某就业门户网站以1855名上班族为对象进行的调查结果显示，40%的回答者都在投资虚拟货币。军人投资者被称为“兵蚁”。据说，还有不少退休人员用养老金投资。也就是说，他们用最应该安全管理的资金，进行最危险的投资。专家们担忧，越是负债的投资者，为了挽回损失，越要投入风险较大的“杂币”。 也有人认为，最近虚拟货币暴跌不是泡沫崩溃，而是价格调整。也有人认为现在是抄底的机会。但是，虚拟币市场波动很大，就连招牌性的比特币也会一天涨跌30%到40%。现在应牢记“投资自己负责”的原则。政府也不能只是重复“无法承认的货币”的说法，而应该制定最低限度的管理方案，来阻止操纵市价和欺诈等非法行为。

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