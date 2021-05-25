战争与技术. May. 25, 2021 07:34. . 此次以色列和哈马斯的争端中，拦截火箭弹的以色列“铁穹”的活跃给人留下了深刻的印象。据传闻，“铁穹”也即将被激光防御膜取代。以前只能在科幻电影中看到的武器现在已经出现在我们的眼前。 战争改变历史，改变社会。改变战争的因素是武器。如果占领某个地区需要庞大的人力和财力，那么国家选择的不是征服，而是妥协和共生。但如果发明了新的武器并解决难关，就会选择战争而不是妥协。历史上确实发生过很多这样的事件。 有一份经常被提及为改变战争和历史的武器清单。其中包括弓箭、火药、枪支和大炮、飞机、潜水艇、原子弹等。奇怪的是，投石机是这一清单中最容易被漏掉的重要武器。也被叫做意为投掷石头的发石车或抛车。在西方被称为Catapult（石弩）、Onager（弩炮）、Trebuchet（投石机）等。其特点是因机械结构不同而名称各不相同。与此相反，中国一贯采用的是用人拉动绳子的引力方式。 投石机不仅用于攻城，而且还用于守城和对人武器。但是作为“攻城机”的作用非常重要。虽然有冲车、云梯等多种武器，但是在攻城机出现之前很难攻克城池。因此，有些地方的征服和国家形成被推迟。 攻城机对机械装置的发达也产生了影响。攻城机的基本原理是杠杆原理，但在人力不足的西欧，发展出了利用齿轮和辘轳的机械式杠杆，这产生了发条装置，发展成了近代机械工业和精密工业。有人认为，发条和机械是改变东西方近代史的决定性因素。 战争促进技术发展。但这并不是指“战争也是有益的、值得肯定的”的意思。因为，“火烧眉毛”时才会动弹、亡羊才会去补牢，是历经数千年的战争和灾难也不会改变的人的本性。

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