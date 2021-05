创造历史,BTS夺“公告牌音乐大奖”4冠王. May. 25, 2021 07:34. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团在今年的“Billboard Music Awards(公告牌音乐大奖)”上获得了4冠王,在美国三大流行音乐颁奖典礼上刷新了多冠王的自身纪录。此前他们在2019年公告牌音乐大奖中获得了2个奖项,在美国音乐大奖中获得了3个奖项。 防弹少年团23日(当地时间)在美国洛杉矶微软剧院举行的颁奖典礼上,捧得“最佳畅销歌曲奖(Top Selling Song)”、“最佳歌曲销售歌手奖(Top Song Sales Artist)”、“最佳组合奖(Top Duo/Group)”、“最佳社交艺人奖(Top Social Artist)”四项大奖。BTS继2019年获得“最佳组合奖”后,此次不仅第二次获得“最佳组合奖”,还获得了“最佳歌曲销售歌手奖”和“最佳畅销歌曲奖”,在美国主流音乐市场留下了清晰的足迹。 防弹少年团因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)在韩国通过视频出演,代替了获奖感言。在“最佳畅销歌曲奖”获奖的信息发布后,队长RM用英语表示,“能够获得如此意义重大的奖项深感荣幸,我们通过《Dynamite》想和大家分享新鲜的能量,获奖证明我们做到了,非常感谢大家。” 新歌《Butter》的舞台演出也在该颁奖典礼上首次公开。在首尔录制的视频中,防弹少年团成员们从在休息室照镜子的场面开始,往返于舞台布景、颁奖典礼红地毯上,展示了群舞和歌曲。 公告牌音乐大奖与美国音乐大奖、格莱美大奖一起被称为美国三大流行音乐颁奖典礼。公告牌音乐大奖是以一年间公告牌排行榜成绩为基础来决定获奖者的。以防弹少年团为例,《Dynamite》去年在公告牌单曲排行榜上连续3周排名第一,并一直受到喜爱,这一点奏效了。 防弹少年团在2017年公告牌音乐大奖上获得了由粉丝投票决定的“最佳社交艺人奖”,并作为该奖项的获奖者登场。此后,在公告牌音乐大奖和美国音乐大奖的祝贺舞台上,他们展示了《DNA》、《Fake Love》、《Boy with Luv》等歌曲,与当地著名艺人并肩而立。防弹少年团以公告牌音乐大奖“最佳社交艺人”部门为例,到今年为止连续5次称霸,证明了其独一无二的社交网络服务(SNS)和粉丝团的火力。

