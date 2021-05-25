外媒：“伊朗停电，原因是开挖比特币”. May. 25, 2021 07:34. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在伊朗首都德黑兰等主要城市连日来发生停电事故的情况下，主要媒体认为停电的原因之一是开采比特币。有人指出，随着美国对伊朗的金融制裁长期化，开采比特币成为赚取外汇的手段。 据法新社和伊朗半官方通讯社塔斯尼姆通讯社等报道，伊朗主要城市德黑兰和希拉兹等地22日至23日发生了间歇性停电事故。首都德黑兰22日共断电3次，德黑兰附近地区也至少2个小时没有供电。在这一过程中，主要城市市内的部分信号灯瘫痪，造成了交通堵塞。对此，伊朗电力当局决定在德黑兰等主要城市，按照地区，每天依次限制电力供应两小时。 伊朗国家电力产业相关人士向法新社表示：“因为高温，电力需求增加，但由于比特币等加密货币的采集热潮，电力需求比平时要多。”比特币开采需要动用大量的服务器，所以耗电量大。此前，伊朗当局今年1月份也曾以电力消耗严重为由，采取了关闭虚拟货币采掘场的措施。伊朗当局当时表示，除了在本国正式登记的24个采掘场，关闭了1620个消耗250兆瓦以上电力的非法比特币开采场。 据悉，由于美国等国际制裁，无法用美元结算，因此很多伊朗企业为了迂回交易而开采比特币，相关管制也难以开展。路透社引用区块分析公司Eliptic的分析指出，全世界约有4.5%的比特币采掘量来自伊朗。据此推算，伊朗每年比特币的生产量达到10亿美元（约11200亿韩元）。

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