韩国银行从8月开始进行数字货币模拟实验. May. 25, 2021 07:34. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韩国银行将从8月开始进行中央银行发行的数字货币“中央银行数字货币(CBDC)”模拟实验。韩国银行就首次模拟实验表示，“并不是以发行CBDC为前提”，划清了界限。 韩国银行24日表示：“将于8月份着手CBDC模拟实验研究，计划在12月之前完成CBDC基本功能的第一阶段实验。”韩国银行计划在虚拟空间(公共云端)建立CBDC实验环境，并允许用户将拥有的银行存款兑换成CBDC或用CBDC购买商品或服务。通过这些观察CBDC的使用性、技术可行性等。CBDC是中央银行以电子形式发行的货币，与虚拟货币不同，没有信用风险。 明年将开始第二阶段实验，在国家间CBDC汇款、网络无法使用的环境下，对线下CBDC汇款、结算等进行测试。韩国银行为了此次研究，最多安排了49.6亿韩元的预算。 韩国银行解释说：“从目前的情况来看，CBDC的发行必要性不大。”韩国银行相关人士表示：“这是为了应对未来支付结算环境变化的情况进行研究”，“期待今后出现现金使用比重大幅减少的情况时，CBDC作为安全的资产和支付手段发挥作用。”

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