是引进重量级人物还是刘承旼系自强？国民力量党内围绕大选的算计发生冲突. May. 25, 2021 07:34. by 柳聖烈 ryu@donga.com. 在国民力量党党首选举中，究竟是以重量级候选人为中心从党外引进候选人（前检察总长尹锡悦、前经济副总理金东渊、监查院院长崔在亨），还是由党内总统候选人、前议员刘承旼派系的候选人自己担纲，两种观点发生正面冲突，正在迎来新的局面。 国民力量党前议员罗卿媛24日接受CBS广播电台采访时，针对刘承旼系候选人金雄和前最高委员李俊锡表示：“如果特定派系占领党，（党外候选人）可能难以进来。”她强调：“重要的是打开门户，让很多在野党候选人前来（国民力量党）。这一次的党首位子可不是去开帅气、漂亮的跑车，而是要拉着装满货物的货车走在狭窄的胡同里。”当天，朱豪英议员也通过脸书表示：“要让包括各领域、各世代和各地区的所有人才坐上KTX，以最快的速度走向政权更迭之路。”最近，朱豪英和罗卿媛提及“党外总统候选人三人帮”的次数大为增加。 相反，李俊锡当天在大邱接受记者采访时表示：“我们也有党的日程安排和想法。既要创造（党外候选人）能够进来的良好环境，但相反，为他们另行制定日程或规则的做法不妥当。”金雄当天接受《新东亚》采访时表示：“如果强行将这些人（党外候选人）迎进党内，党内有发生内讧之虞。我认为，如果党实现先进化，泛在野党的团结是自然会发生的变化。” 弹劾政局时与刘承旼同属“正党退党派”的首尔市长吴世勋当天在脸书上表示，“接触到未当选者和初次当选者们活跃想法和打破常规、脱权威的展望，看到了我党的‘光明前途’”，实际上宣布了对刘承旼和金雄的支持。对此，罗卿媛表示：“（吴世勋）市政工作很忙，对全党大会也太关心了。他可能是希望对他来说容易、舒服、好对付的党代表。”虽然是初选候选人、但不是刘承承旼派系的金恩慧议员在脸书上写道：“我也知道，站在某人的保护伞（派系）下很安全，但这种政治是旧态政治的象征。” 针对罗卿媛的“跑车-货车”论，李俊锡表示：“其实我今年初订购的车是电动汽车，将从事干净、可以分享权力（电力）的政治。”对此，金恩慧也在脸书上回敬道：“我坐的是要开大选庆典的狂欢节彩车。如果将货物装在陈旧的柴油车上，车子会乏力，被处以限行罚款。”

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