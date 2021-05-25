进球-助攻双双位列第4位，孙兴慜结束历届最佳赛季. May. 25, 2021 07:35. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)留下了丰富的个人记录，结束了2020~2021赛季。24日，孙兴慜在英国莱斯特举行的2020~2021英格兰足球超级联赛(EPL)最后一轮比赛—与莱斯特城队的客场比赛中首发出场，在下半场伤停补时第94分钟才被换下。 托特纳姆热刺队凭借上半场第41分钟哈里•凯恩的进球和下半场第31分钟对方门将的乌龙球，以及下半场第41分钟和补时阶段加雷斯•贝尔攻入的2球，以4比2获胜。最终排名联赛第7位的热刺队虽然未能获得下赛季欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛或欧联杯的参赛权，但获得了2021 ~ 2022赛季新设的欧会杯参赛权。欧会杯是欧联杯的下游联赛。 虽然球队成绩没有达到预期，但孙兴慜度过了最华丽的赛季。在本赛季的各种比赛中，他以22粒进球和17次助攻积累了39个攻击点。这一数字超过了此前他在2019~2020赛季创下的个人最多攻击点30个。 孙兴慜在英超联赛中在射手榜和助攻榜领域双双排在并列第4位。他在英超联赛中攻入的17球，也追平了前国家队主教练车范根1985~1986赛季在德甲勒沃库森队创下的韩国人欧洲联赛单赛季最多进球记录。另外，他也成为热刺队俱乐部历史上首位连续两个赛季取得10粒进球和10次助攻以上成绩的球员。 孙兴慜在去年9月英超第2轮与南安普敦队的比赛中，在一场比赛中攻入4球，在英超上演了自己的首个帽子戏法。接着在去年10月，他攻入了包括德甲在内的欧洲联赛第100粒进球，超越了车范根(98球)，成为了亚洲球员欧洲顶级联赛进球最多的球员。另外，他与搭档凯恩在联赛中共攻入14球，创造了英超单赛季最多合作进球新纪录。 托特纳姆热刺队在赛季中途经历了更换主教练何塞•穆里尼奥等曲折。王牌球星凯恩正在暗示他将在这个夏天离开球队。当天孙兴慜和凯恩在比赛结束的哨声中拥抱了超过10秒钟。另外，他还拿着凯恩获得的射手王、助攻王奖杯，留下了认证照片。孙兴慜在自己的社交网络服务(SNS)上上传了两人的合照，并留言称，“祝贺你。兄弟啊，获奖绝对实至名归。”

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