从高阳公寓火灾中救出80多岁独居老奶奶的消防员. May. 24, 2021 07:29. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. “着火的房子里奶奶自己一个人住……行动也不方便，怎么办？” 22日下午12时59分左右，京畿道高阳市中山洞“公寓6楼着火了”的报警电话响了。电话那头，一位居民望着着火的公寓，内心焦急万分。 对赶赴现场的一山消防署119救助队1组消防校李昌俊(40岁)来说，已经没有多少没有时间了。从6层开始的火灾已经随风吞噬了11层建筑。 打开火势开始的6楼玄关门进入屋内后，黑红的火焰和烟气交织在一起，连一寸前的地方都看无法看到。一个房间全部被烧毁，只剩下灰烬。抱着侥幸心理往旁边的里屋挪动脚步的瞬间，倒在床上的80多岁的老奶奶A某映入眼帘。李消防校立即召集了周围的同事。还没来得及戴上氧气罩，他就用被子裹住老奶奶，和6名队员一起跑到了1楼。李消防校描述了当时的紧急情况，他说：“我只是想尽办法从火苗中救出老人。” 失去意识倒下后获救的A某，目前全身40%左右的面积重伤，正在医院接受治疗。 消防当局投入30台指挥车等装备和70名人力，在火灾现场进行了约1个小时救火作业的下午1点13分完全扑灭大火。据悉，当时逃到公寓楼顶的2名居民也在吸入浓烟后获救，目前两人也没有生命危险。消防当局认为，被救的老奶奶独自生活的房子起火，正在调查火灾原因。

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