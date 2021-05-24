文在寅总统结束访美，“最好的访问，最好的会谈”. May. 24, 2021 07:29. by 姜聲煇, 柳聖烈 yolo@donga.com,ryu@donga.com. 韩国总统文在寅就此次韩美首脑会谈评价说：“这是最好的会谈。” 当地时间22日，文在寅在结束会见美国总统拜登之后通过社交媒体表示：“会谈的结果非常好。超出了我们的期待。”他还说：“这是最好的访问，最好的会谈。”文在寅特别就美国签署疫苗合作伙伴关系和美国直接向韩国军队支援疫苗问题表示：“听说（美国）内部反对不小，这是（美国）特别重视韩美同盟的重要性。” 共同民主党也一再表示欢迎。共同民主党代表宋永吉22日在自己的脸书账号上表示：“非常激动。不仅在同盟和安全方面，而且在疫苗、经济合作、扩大两国伙伴关系等所有议题上都取得了超出期待的成果。”前党代表李洛渊也评价道：“废除导弹方针是建国以来最大的成果。” 相反，在野党批评说：“无核化战略和疫苗供应路线图并不具体。”“国民力量”党通过评论就建立疫苗合作关系和向韩国军队支援疫苗的问题表示：“这是具有重大意义的成果。但现在还不能自我陶醉。”作为“国民力量”党的总统候选人，前议员刘承旼也指出：“没有关于如何实现朝鲜无核化的战略，也没有关于疫苗的具体承诺，这一点让人非常失望。” 正义党发表评论指出：“虽然对疫苗抱有很大期待，但结果并没有什么破格之举。和韩国企业44万亿韩元的大规模投资相比，美国方面提出的全面疫苗合作计划没有提出具体的目标，这一点令人遗憾。”

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