韩美在对华问题上全方位合作……克服同盟扩张的难题是当务之急. May. 24, 2021 07:29. . 韩美两国21日在拜登政府上台后举行的首次首脑会谈上，决定将现有以安保为中心的传统同盟关系大幅扩大到经济、新技术乃至气候变化等全球合作方面。特别是，韩美新技术同盟积极参与美国为牵制中国的供应链重塑工作，因此，很有可能刺激中国的警戒心。韩美联合声明中还包括中国敏感的美国、日本、印度、澳大利亚“四国对话机制（QUAD）”和台湾、南中国海问题，因此可能会遭到抗议。 从此次首脑会谈的结果来看，强化针对中国挑战的韩美合作，不只是停留在理论上的约定。韩美两国不仅发表了联合声明，还制定了详细说明书，阐明了关于构建半导体、新一代通信网（5G、6G）、电池等美国主导的新供应链的具体承诺、计划和投资额。回顾韩美之间长期以来的新技术合作和依存度可以知道，这是非常自然的发展趋势，但就算是韩国在尖锐的中美矛盾中一直试图保持中立，现在看起来要向美国靠近一步、同中国保持距离，也是没有办法的事情。 特别是，就此次韩美首脑会谈的结果，中国可能会认为韩国已经全面加入美国牵制中国的路线，表现出强烈的警戒心。中国官方网络媒体早就将“四方对话机制”和提及台湾、南海等为“干涉内政！”并出现了反对的迹象。对于通过终止韩美导弹方针、完全解除导弹射程限制，中国也有可能会怀疑这是美国为了布置远程导弹而采取的招术。 但是，此次会谈没有任何一个内容是直接针对中国。进一步说，在中国可能敏感反应的问题上，也大都是在反映美国和韩国此前一直坚持的原则层面上提及。美国的印度太平洋战略与韩国的“新南方政策”息息相关，对“四方对话机制”也强调开放性、透明性和包容性。这可以说是一种慎重的外交，即，虽然作为盟国支持美国的立场，但仍然没有积极参与的想法。 持续70年的韩美同盟虽然存在间歇性的裂痕和迟延，但一直超越安保层面，发展成为多层次复合同盟。韩国单方面依赖美国安全保障的不对称同盟正在转变为互惠的对称同盟。这种同盟的扩大和深化，不可避免地会使周边国家提高警惕，陷入“安保两难境地”、“同盟两难境地”。韩国在巩固与美国的同盟关系的同时也不失去与中国的合作，其外交能力受到了人们的关注。

한국어