沉默与自由. May. 24, 2021 07:29. . “我的沉默从未守护过我。你的沉默也不会守护你。” ——奥黛丽·洛德《界外姐妹》 是说话的人正确？还是沉默的人正确？在这两个命题前，我大抵选择了前者。有时会产生不愿忍受的欲望，心里更愿意是即使自己受到伤害也不愿意欺骗自己。美国诗人、女权主义者奥黛丽·洛德说：“即使有因为说出的话而受到伤害或遭到误解的危险，说出来的行为本身比其他任何结果都对我有帮助。”我一发现这一句，就给它划了深颜色的下划线，因为从来没有人告诉过我这句话。一直以来，总是听到“忍耐才是正确的”“沉默的行动更伟大”“轻率的话会伤害他人”“马上就会后悔的”之类让人生厌的话。尽管如此，当我表明自己的想法时，受到的打击并不大。只是与总有一天会疏远的人提前结束了缘分而已。 不隐藏真实心意，说出我的想法。可能会觉得不一直在这样做吗，但不久前深藏在心底的话让我非常难受。过分的责任感，那是些让我有负罪感的话。我仔细地回顾了一直以来否定的思考，发现一直以来我的生活中没有说过真心想说的话。我一心只想对别人做好人，却没有对自己做好人。 在2年前写的书中引用了“相比真心，更重要的是态度”的句子。虽然我劝读者不要依赖于他人的真心，但我怕或许看不到某人的真心，所以装作不知道我的真心。保持沉默的人不能获得自由，没有比和我的关系更重要的关系。这个夏天，我将选择不沉默，更好地照顾自己。

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