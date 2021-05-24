韩美决定共同进军第三国核电站市场. May. 24, 2021 07:30. by 具特敎 kootg@donga.com. 韩国和美国就共同进军中东、欧洲等第三国核电站市场达成了协议。如果在核电设计等源泉技术方面具有优势的美国和核电施工能力突出的韩国携手，预计核电站出口也会受到影响。核能产业界对韩美核能产业合作表示了欢迎，但是却担心文在寅政府的脱核能政策和核电站输出事业有可能出现矛盾。 据产业通商资源部23日称，正在美国访问的文在寅总统和美国总统拜登当地时间21日通过联合声明表示：“包括共同参与核电站事业在内，就在海外核电站市场上强化合作达成了协议。”两国企业之间的核能产业合作相关讨论有望以此次协议为基础具体化。特别是美国为了牵制包揽了新核电事业的中国和俄罗斯，加强了国际共助，这对韩国企业进军海外核电事业很有帮助。另外，两国还达成协议，在向第三国出口核电站时，要向该国提出加入“国际原子能机构追加议定书”的条件。追加议定书的内容包括，加强国际原子能机构对未申报的核设施的核查权限，而且巴西、沙特阿拉伯等部分国家没有加入。 核电业界期待通过此次协议，停滞不前的核电出口事业重新活跃起来。但国内已经在以脱离核电作为主要政策进行，因此有很多人指出与美国的核电出口合作很难获得力量。首尔大学原子核工程系教授表示朱汉圭表示：“在国内核电站危险为由、提出脱核电站的情况下，哪个国家会相信并购买韩国的核电站？必须从新韩蔚3号、4号机组建设中断导致相关企业没落的状况起予以阻止，今后核电出口的持续才有可能。”

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