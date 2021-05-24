BTS《Butter》旋风…公开仅21小时YouTube点击量突破1亿次. May. 24, 2021 07:30. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 防弹少年团(BTS)的新曲《Butter》MV在YouTube上公开21个小时后，点击量突破了1亿次。 截至目前，这是K-POP MV中最短时间内点击量突破1亿次的纪录。《Butter》是BTS继《Dynamite》之后推出的第二首英文单曲。将像黄油一样柔和地融化，吸引住你的歌词融入到了轻快旋律中。 据经纪公司HYBE透露，21日下午1点在YouTube上公开的《Butter》MV在22日上午9点56分点击量突破了1亿次。这比此前创下1亿次点击量最短时间纪录的《Dynamite》MV(24小时)提前了3个小时。 去年1月在Youtube上公开的BTS的《Interlude: Shadow》MV在21日其点击量也超过了1亿次。至此，点击量超过1亿次的BTS的MV达到了33部。 据统计，在公开《Butter》MV的同时，直播观看的同时在线人数达到390万人。这是YouTube MV直播点击人数最多的一次。去年8月公开的BTS 的《Dynamite》MV，当时的最多直播点击人数为300万人。 《Butter》的音源也大受欢迎。《Butter》在音源公开当天即21日，在世界最大音源平台Spotify上播放了2090万次。发售首日播放次数以Spotify为准创历史新高。之前的最高纪录是BTS在《Dynamite》音源公开后一天内创下的1260万次。《Butter》还登上了美国、英国等101个国家的苹果iTunes排行榜的冠军宝座。在韩国国内音源平台Melon和Genie也席卷了音源排行榜的第一名，在日本Oricon每日单曲排行榜上也获得了第一名。 BTS计划23日(当地时间)在美国洛杉矶微软剧院举行的美国三大音乐奖之一的“2021公告牌音乐大奖”颁奖典礼上，展示《Butter》的首次演出。BTS在此次颁奖典礼上入围了“Top Social Artist(最佳社交艺人奖)”等4个部门的候选名单，创下了K-POP历史上最多的候选纪录。

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