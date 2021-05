“韩国女婿”美国马里兰州州长霍根向“6•25追悼墙”提供25万美元援助. May. 24, 2021 07:31. by 金艺允记者 yeah@donga.com. “韩国女婿”美国马里兰州州长拉里•霍根(照片)22日(当地时间)表示,将向在华盛顿特区建立的“6•25战争阵亡者追悼墙(Wall of Remembrance)”提供25万美元(约2.8亿韩元)的援助。 马里兰州计划,在美国州政府中首次通过在美韩国战争参战勇士追悼财团(KWVMF)捐赠25万美元,用于维持及维修追悼墙。追悼墙是为纪念6•25战争参战勇士牺牲而建成的高1米、周长50米的雕塑,于21日动工。雕塑上刻有战死的3.6574万名美军和韩国军队的7000多名士兵的名字。马里兰州表示:“当时马里兰州有1.5万多名居民参战,其中531人在战争中牺牲。” 娶了韩裔美国人尤米•霍根女士为妻子的霍根州长21日上午会见了6•25参战勇士,并向他们送去了感谢匾,他说:“妻子曾对我说,如果没有6•25参战勇士的牺牲,自己也不会在这里。”

