梁玹种短期内首发机会很稳固，队友日本右手投手有原航平遭遇肩伤. May. 24, 2021 07:30. by 姜泓求 windup@donga.com. 美国职业棒球大联盟(MLB)得克萨斯骑警队的左手投手梁玹种(33岁•照片)获得了巩固先发投手的机会。因为队内日本右手首发投手有原航平(29岁)肩膀受伤。 得克萨斯俱乐部23日表示：“有原航平将于28日因右肩动脉瘤疾患接受手术。预计至少有12周以上不能出场比赛。” 虽然球队没有正式发表代替有原航平的人选，但《体育画报》(SI)等当地媒体认为启用梁玹种的可能性很高。此前，梁玹种在20日与纽约洋基队的比赛中，本赛季第二次首发出场，并在5又3分之1局内取得了3个被安打、4个四坏球上垒、2个脱三振、2失分的成绩。 虽然他被对方先发投手科里•克鲁伯的无安打无得分投球所遮掩，表现平平。但目前得克萨斯队的投手中，除了5名首发资源之外，获得首发机会的只有梁玹种和2年级生韦斯•本杰明(28岁)。 另外，圣地亚哥教士队的金河成(26岁)、坦帕湾魔鬼鱼队的崔志万(30岁)分别以2垒打帮助球队延续了连胜步伐。在当天与西雅图水手队的主场比赛中，作为7号击球手兼3垒手首发出场的金河成在第2局下半局1人出局1人在垒的情况下，面对对方首发投手贾斯特斯•谢菲尔德的下坠球，击出了1打点2垒打。这是他连续3场比赛击出2垒打。 崔志万在与多伦多蓝鸟队的客场比赛中，作为6号击球手兼1垒手出场，在第2局上半局在2人出局无跑垒员的情况下，攻占罗比•雷的直球，击出了左中间2垒打。这是他连续6场比赛击出安打。圣地亚哥队以6比4获胜，取得了8连胜；坦帕湾队以3比1获胜，延续了9连胜。

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