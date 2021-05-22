BTS“希望再次登上Billboard排行榜冠军宝座”，携第二首英文曲《Butter》回归. May. 22, 2021 07:23. by 林熙允记者 imi@donga.com. 来自韩国的世界级偶像男团防弹少年团携第二首英文歌曲《Butter》回归。 防弹少年团于韩国时间21日下午1时向全世界公开了新曲《Butter》。就像去年8月发表的《Dynamite》一样，歌词全部用英语，瞄准了全球夏季流行音乐市场。每分钟的节拍数(BPM)也在110左右，与《Dynamite》相似，是适合跳舞的节奏。罗布•格拉马尔迪、史蒂芬•柯克等外国人作为主要作词、作曲家参与其中。与2名英国人专门负责作词•作曲的《Dynamite》不同，《Butter》在8名作词•作曲家中还包括成员RM(Rap部分作词)。 当天下午在首尔松坡区奥林匹克公园奥林匹克大厅举行的记者招待会上，成员智旻说：“歌曲没有宏大的信息。这是一首可爱的告白歌曲，像黄油一样柔软融化，想要抓住你。” 成员们表示，希望通过新歌再次登上Billboard(公告牌)单曲排行榜的冠军宝座。SUGAR表示：“感觉会再次获得第一名。好像是那样的。相信我们能做到的，会做到的。”RM说：“作为代表2021年的夏季歌曲，希望能受到大家的喜爱。”虽然在今年3月的格莱美颁奖典礼上首次入围候选名单(最佳流行合唱•组合表演)，但未能获奖的他们丝毫不掩饰对格莱美奖杯的欲望。SUGAR说：“我想以《Butter》再次挑战(格莱美)。” 防弹少年团将以美国时间为准，于23日在Billboard音乐大奖上展示《Butter》的舞台。

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