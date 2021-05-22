继中国之后，美国政府也开始限制虚拟货币. May. 22, 2021 07:23. by 兪載東 jarrett@donga.com. 继中国之后，美国也决定朝虚拟货币开刀。随着最近虚拟货币的变动性增大，投资损失等各种损失剧增，世界各国正在全面采取应对措施。有预测认为，各国政府的这种动向将加剧市场的“限制风险”，大幅萎缩虚拟货币的投资氛围。 美国财政部20日(当地时间)通过公开的税收强化方案表示，“今后1万美元(约1130万韩元)以上的虚拟货币交易必须向国税厅(IRS)申报。”财政部解释限制背景称：“虚拟货币使包括避税在内的非法行为成为可能，已经提出了严重的问题”，“和现金交易一样，获得市价1万美元以上的虚拟资产的企业也应该向国税厅申报。”据美国经济媒体CNBC报道，早在几个月前，就有观测认为，财政部和美国证券交易委员会(SEC)等相关当局将在限制虚拟货币方面发挥积极作用。 美国政府的这一宣布继中国此前公布的管制方案之后，将起到勒紧全球虚拟货币市场的作用。 中国金融当局继18日发表从源头上封锁虚拟货币交易和使用的政策后，又出现了禁止采掘虚拟货币的动向。 欧盟(EU)也以3年后的2024年引进为目标，正在制定适用于27个会员国的虚拟货币限制方案。据《金融时报》报道，土耳其中央银行从上月30日开始禁止使用虚拟货币作为商品或服务结算手段。 20日，受美国限制的消息影响，代表性的虚拟货币比特币(Bitcoin)行情让出回涨幅度，呈现出停滞不前的态势。比特币价格在当天上午(美国东部时间为准)还超过每枚4.2万美元，但下午一度跌至4万美元以下。

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