以色列和巴勒斯坦交战10天后停火. May. 22, 2021 07:23. by 林賢錫 lhs@donga.com. 以色列和巴勒斯坦武装派别哈马斯当地时间20日，正式达成停火协议。从10日开始，围绕犹太教和伊斯兰教的共同圣地东耶路撒冷内的宗教纷争、巴勒斯坦人居住区内的犹太人定居村建设等问题，双方发生了武力冲突。此次冲突持续了10天，共有244人死亡、2400余人受伤。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，以色列政府和哈马斯都于20日发表声明称，“就停战达成了协议”。停战协议从21日凌晨2时开始生效后，为躲避以色列空袭而藏身的加沙地区居民聚集到街头，在因轰炸而倒塌的建筑物前欢呼。在联合国等国际社会持续敦促双方停战的情况下，在以色列和哈马斯都有关系的埃及的斡旋下，最终达成了协议。美国总统拜登也表示欢迎称：“巴勒斯坦和以色列都有安全生活的权利。美国也会提供援助。” 不过很多人担心，矛盾的火种依然存在，而且因此次事件双方强硬派的立场也会增大，流血事件随时可能重演。哈马斯方面主张：“以色列决定取消占领。”以色列也针锋相对地表示：“这是无条件达成的协议。”这显示双方仍然存在相当大的分歧。 因以色列的空袭，仅在加沙地区就有6所医院等450栋建筑遭到破坏，造成7万多名难民。对加沙进行援助也是国际社会需要解决的课题。

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