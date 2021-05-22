李在明连日大范围活动壮大声势. May. 22, 2021 07:23. by 朴民優 minwoo@donga.com. 21日在京畿道高阳市韩国国际会展中心举行的“2021非军事区论坛”上，京畿道知事李在明和共同民主党前代表李海瓒一起露面。这是一直在暗中支持李在明的李海瓒第一次在公开场合与李在明站在一起。当天的活动中，以被称为“亲卢（亲卢武铉）教母”的前国务总理韩明淑为首的亲卢、亲文（亲文在寅）阵营的前、现任“外交安保通”大举出动，备受关注。 京畿道从2019年起每年都主办“非军事区论坛”。今年是首次与李海瓒担任理事长的东北亚和平经济协会共同主办这一活动。李海瓒在发表基调演讲时表示：“向主办和平经济协会和论坛甚至负责基调演讲的李在明知事表示感谢，京畿道的作为显现，地方政府也有为和平做出贡献的想法和能力。”韩明淑在发表贺词时也表示：“这次活动由京畿道和东北亚和平经济协会共同举办，我觉得更有意义。” 李在明一直被认为在党内的支持基础较弱，但是在李海瓒的暗中支持下，最近与亲卢、亲文人士的接触正在迅速扩大。执政圈一名有关人士表示：“以此次活动为契机，李海瓒派可能会更加积极地加入到支援李在明的行列中。” 前统一部长官林东源、民主和平统一咨询会议首席副议长丁世铉、统一部长李仁荣等人参加了当天的活动。最近出任京畿道国际和平交流委员长的前总统统一外交安保特别助理文正仁和“民主和平广场”共同代表、前统一部长李钟奭以讨论者的身份出席了当天的特别会议。 李在明在当天的基调演说中强调：“对朝散发传单是犯罪行为，为了更多的自由和人权，应该限制威胁自由和人权的自由。”他还表示：“重启开城工业园区是缓和韩朝间紧张局势和交流合作的支柱，从这一点来看非常重要，必须遵守保障开城工业园区正常运营的2013年韩朝协议。”

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