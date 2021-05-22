接种疫苗后，从下月起允许疗养设施内的面对面探视. May. 22, 2021 07:23. by 李智云记者 easy@donga.com. 如果接种了新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗，过了两周(免疫形成时间)，从下个月开始，就可以在疗养医院和疗养设施进行面对面探视。目前，只允许隔着玻璃墙进行非接触探视。 中央灾难安全对策本部第一总管协调官姜都泰(保健福祉部第二次官)在21日的发布会上介绍了允许探视的方针后表示：“将积极研究多种(预防接种者)优待方案，并继续发表。”由此，从6月开始，疗养医院患者和来会面的人中，只要有一方接种完疫苗，就可以面对面进行会面。但是，如果探视者没有接种疫苗，诊断检查中必须出现阴性才能被允许进行面对面探视。 现行(保持社交距离)防疫响应级别(首都圈2级，非首都圈1.5级)将延长至下月13日。禁止全国5人以上的私人聚会和禁止首都圈娱乐场所的经营。另外，将从22日开始恢复辉瑞疫苗的第一次接种。

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