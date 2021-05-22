梁玹种状态直线上升，正式进入得克萨斯队首发阵容. May. 22, 2021 07:23. by 金東昱 creating@donga.com. 梁玹种(33岁•得克萨斯骑警•照片)终于在美国职业棒球大联盟(MLB)上占据了先发位置。他正式进入了得克萨斯队的首发阵容。 得克萨斯骑警队主教练克里斯•伍德沃德在21日与纽约洋基队的主场比赛之前表示，“梁玹种将以先发投手的身份出场。他投得不错，有资格占据一个首发位置。”他接着补充说，“将像现有的先发投手一样提高投球数。” 梁玹种在前一天与洋基队的比赛中首发出场，在5又3分之1局内取得3个被安打、4个四坏球上垒、2个脱三振、2失分的成绩。得克萨斯骑警队的击球阵容因对方投手科里•克鲁伯的无安打、无失分而保持沉默，因此，梁玹种虽然取得了出道后的首场失利，但证明了作为先发投手的价值。 2月与得克萨斯队签订分割合同(Split Contract•打MLB和美国二流职业联赛时年薪不同的合同)的梁玹种以邀请选手的身份参加了春季集训。在5场季前赛中，虽然他在10局内取得12个被安打、10个脱三振、失6分，表现活跃，但未能进入开幕参赛名单。效力于美国二流职业联赛的梁玹种在上月被召入顶级联赛后，作为候补投手出场，6日他在与明尼苏达双城队的比赛中首次首发出场，在3又3分之1局内抓住了8个三振，给人留下了深刻的印象。 梁玹种将在26、27日与洛杉矶天使队的客场比赛中，在两场比赛中首发出场。

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