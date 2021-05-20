“凌晨4点无法入眠~”安慰MZ一代的唱作人O.WHEN. May. 20, 2021 07:23. by 林熙允记者 imi@donga.com. “凌晨4点睡不着/经常想起回不去的时光。” 出道曲《今天》是以踏着伤心的归家之路的节奏开始的，到本月24日刚好迎来发行5周年。创作型歌手O.WHEN(本名申振旭•28岁)出道后一直都是“夜猫子”。 “一般都是凌晨6、7点睡觉，早上10点起床。即使白天写歌，也会播放像夜晚一样的音乐。” 在他的夜晚歌曲中，《今天》十分特别。2019年出演SBS TV竞演节目《The Fan》，一次在榜单上“逆袭”后，2020年末KB国民银行网络广告《三十的拼写法》篇中3分52秒的歌曲全部完好无损地登载，再次受到关注。 广告中的主人公面对突如其来的相见礼，搜索了“首尔小型公寓”，并叹息道：“讨厌平凡的生活，但平凡地生活也很难。”当时“为什么只有我这么累/今晚/为什么折磨着今天的我”的《今天》流淌着。MZ一代的留言充斥着“泪腺爆发了”的评论。得益于这样的共鸣，《今天》在音源流媒体平台“Melon”上累积了11.4万多个“赞”。这种程度相当于IU的《好日子》(13.5万多个赞)和鲜于贞雅的《和我一起逃跑吧》(10万多个赞)水准。这算是成为了安慰歌曲的畅销系列。 “我下定决心要放弃生活，但听到《今天》后决定重新生活，我多次收到粉丝们的信息。没有给大家回复过去。没有信心说好话…只能用歌声来报答。” 在新作迷你专辑《Mood Night》中，他只收录了4首为夜晚而作的歌曲。为因新冠病毒肺炎疫情家和职场的界限坍塌的人们写的《休息的地方》是第一首歌，反复唱“需要休息的地方”的副歌部分是洗澡时想起的旋律。唱着“如果找到我，请安静地拥抱我/希望今晚能温暖”的《心》不亚于《今天》。 O.WHEN说：“希望彻夜难眠的人们能侧耳倾听。”他将于下月19日至27日在首尔麻浦区“云下小剧场”举行演出。详情咨询：02-599-0335

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