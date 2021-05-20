香港单方面关闭驻台湾办事处，中断交流. May. 20, 2021 07:23. by 金祺容 kky@donga.com. 香港单方面关闭了在台湾起到外交公馆作用的经贸文化办事处。还有分析说，此次决定是在中国大陆和台湾关系不断恶化的情况下做出的，受到中国政府影响的香港实际上可能考虑的是中断与台湾的交流。 据香港《南华早报》等19日报道，香港政府前一天在其主页上表示，暂时停止运营驻台湾经济贸易文化办事处，但没有对中断的原因和恢复运营的时间等没有作出说明。对此，台湾负责中国大陆事务的大陆委员会表示：“香港政府单方面做出了决定。对此深表遗憾。” 香港驻台湾经济贸易文化办事处旨在促进香港和台湾之间的经贸交流，成立于2011年。台湾也在香港设立了起到同样作用的经济文化办事处。这些机构虽然不是正式的政府机构，但起到了保护侨民等实质性的领事馆作用。 与香港和台湾运营这种常驻机构不同，中国大陆和台湾在对方根本没有常驻机构。香港之所以能够采取与中国不同的政策，是因为在中国国家主席习近平执政之前，香港比较遵守“一国两制”原则。但是，习近平2013年执政以后，相比“两制”更加强调“一国”原则，因此情况开始发生变化。特别是，去年实施了香港《国家安全法》，今年还改革了香港选举制，因此，香港的中国化现象日益明显。 香港政府还拒绝延长台湾经济文化办事处8名有关人员滞留香港的许可。这些人的滞留许可将于今年年底到期，如果照此下去，台湾驻香港经济文化办事处也很有可能在今年年底停止运营。 淡江大学大陆研究所研究员萧督桓在接受《南华早报》采访时表示：“香港政府的决定与两岸关系恶化有关。北京怀疑台湾支持了近几年在香港举行的反中示威。”他预测，澳门也有可能追随香港，停止在台湾机构的运营。”

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