防疫当局：“7月以后将几乎没有新冠肺炎死亡者”. May. 20, 2021 07:23. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 防疫当局表示：“到7月份，因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)而死亡的情况几乎不会发生。”到目前为止，95%的死亡者都发生在高龄层，因此，如果到6月为止完成针对高龄层的疫苗预防接种，危险度将大大降低。但课题是提高接种预约率只有全体一半的高龄层接种疫苗的意志。 19日，中央事故处理本部社会战略班班长孙永来(音)在发布会上表示：“接种疫苗后，不用担心新冠病毒感染和高龄层的高死亡率。”他强调说：“从最近的京畿城南疗养医院集体感染事例来看，接种疫苗获得的203名中没有出现1名感染者”，“其他事例中也只有未接种疫苗的人感染了。” 政府计划，从7月开始通过新的保持社交距离体制，放宽防疫措施。但专家们指出，“如果像现在这样60~74岁接种预约率停留在49.5%的水平，就很难缓解防疫问题。”

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