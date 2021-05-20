谷歌公开像人一样说话的对话型AI. May. 20, 2021 07:23. by 申東秦 shine@donga.com. 谷歌在年度开发者大会上公开了目前正在研究的新一代人工智能(AI)对话型“LaMDA”和多重搜索型“MUM”。虽然这两项技术都尚未实现商用化，但比现有AI更像人的演示引起了人们的关注。 18日(当地时间)，在美国加利福尼亚山景区总部直播的“谷歌I/O 2021”主题演讲中，谷歌首席执行官(CEO)桑达尔•皮查伊介绍了不久前谷歌开发团队与LaMDA之间的对话。学习有关冥王星的数百万数据后，LaMDA把自己和冥王星合二为一，引导了第一人称对话。不仅仅是单纯的行星说明，还有“探测船‘新视野号’团队看到我后非常兴奋”或“我不是冰块，而是美丽的行星”等说话方式。用纸飞机拟人化的LaMDA说了很多更像人的话。当被问及制作好飞机的秘诀时，他诚心诚意地回答“您认为的‘好’是什么意思”；当被嘱咐对在家里的观众说些话时，他鼓励说，“只要风很好，材料(身体)不错，您就可以去任何地方。” 被谷歌誉为“AI游戏规则改变者”的“MUM”是察觉到提问的复杂语调后搜索的人工智能。通过75种以上的语言学习，同时理解包括文本、图片、视频在内的各种形态的信息，为提问意图提供量身定做的回答。在拍完登山鞋的照片后，如果提问是否适合特定山间的徒步旅行，就会综合性地搜索气候和山的特性等，并推荐适合带的准备物。 谷歌即将更新的新技术将焦点放在了加强有用性和个人信息保护上。在谷歌地图上，会告知特定区域有多拥挤，根据时间段和旅行与否，会显示相关的店铺信息。还将依次提供15万公里的自行车道路及信号灯信息、燃料效率最高的环保路线。在照片APP上，AI可以分析图案并进行整理，或者合成中间缺少的照片，制造出最佳照片。此外，三星电子还展示了“隐私仪表盘(Privacy Dashboard)”功能，可以一眼确认为加强个人信息保护而使用的位置信息及摄像头信息，并变更批准。

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