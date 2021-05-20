一张包含愿望的自画像. May. 20, 2021 07:24. . 19世纪法国现实主义美术先驱者古斯塔夫·库尔贝所画的这幅著名的画名为《你好，库尔贝先生》。这是为赞助者所作，画家在向自己问好。他为什么起这样的名称？ 经常画贫苦农民和工人悲惨面貌的库尔贝因画卖不出去，经济上很困难。在他34岁的1853年，他有幸遇到了一位富裕的赞助人，那就是阿尔弗雷德·布吕亚斯。第二年5月，库尔贝应布鲁亚斯的邀请前往法国南部的蒙贝利，为他创作了几幅杰作，这幅画也是其中之一。穿着破旧的登山服上坡的男人是画家本人。他背着画具筒，拄着长杖，被画成近乎自由流浪者。身穿干练的绿色夹克的男子是布吕亚斯。他在仆人和狗的辅佐下，正郑重地向在路上遇到的画家行礼。他的下人也低头表示尊敬，库尔贝则探出笔直的下巴胡子，傲慢地昂着头。 当这幅画在1855年巴黎万国博览会上展出时，人们深受冲击。因为，有钱的赞助人对贫穷的艺术家甚至脱帽行礼，实在令人难以接受。作品名称也是批评家们为表示嘲弄而给取的，原来是《相遇》。库尔贝相信富人尊敬和赞助艺术家是理所当然的事情。世界的标尺分为富人和穷人，但他区分了天才的人和非天才的人。作为艺术家的自豪感是如此强烈。 “你好”意为平安无事。贫穷的艺术家的平安谈何容易。而且他还是在革命激荡期活跃在巴黎的政治艺术家。也许是画家在作品中包含了自己的愿望，希望自己在平静的世界里，在有钱人的支援和民众的尊敬下专注于创作。

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