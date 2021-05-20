柳贤振以“7局无失分”完美投球赢得赛季第4胜，队友们也跳耸肩舞. May. 20, 2021 07:24. by 黃奎引 kini@donga.com. “柳贤振在投手踏板上发射掌风。” 在在格斗游戏《街头霸王》系列中，主人公角色“柳(Ryu)”善于发射掌风。“蓝色怪物”柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟队)在19日的出场中力压美国职业棒球大联盟(MLB)最强火力波士顿红袜队的击球阵容，多伦多球迷将他的投球比喻为在该游戏中发射掌风，发出了这样的称赞。 当天在美国佛罗里达州达尼丁TD球场举行的主场比赛中首发出场，柳贤振在7局内以7个脱三振、无四死球、无失分的成绩阻挡了波士顿红袜队的击球阵容。截止到前一天，波士顿红袜队以0.772的OPS(出垒率+长打率)在MLB30支球队中创造了最高纪录。但是，当天面对柳贤振，红袜队的击球阵容连一分都没有得到，只击出了4个安打(1个2垒打)。 当天的比赛是柳贤振本赛季第3次投7局，但7局无失分尚属首次。本场过后他的赛季平均责任失分从2.95降至2.51。总投球数只有100个(每局平均14.3个)，投球效率也非常出色。 多伦多队的击球阵容也帮助了柳贤振。在柳贤振站在投手踏板时得到6分的多伦多队在第8局下半局由兰德尔•格里奇(30岁)击出了制胜2分本垒打。随着多伦多队以8比0获胜，柳贤振收获了个人赛季第4胜(2负)。赛季初期，没有好运跟随的柳贤振从伤病名单(IL)上回来后，连续3场比赛成为胜利投手。 柳贤振还摆脱了此前对波士顿红袜队表现较弱的厄运。在此之前，柳贤振在面对波士顿红袜队时3次首发上场，在没有拿下一场胜利的情况下，取得了2负、平均责任失分4.24的惨淡成绩。在今年4月21日的出场中，他以5局失4分的成绩成为战败投手。柳贤振表示，“上次对决时，球聚集在中路，今天快球、曲线球、卡特球、变速球等4个球种都进入了自己想要的位置。” 多伦多队主教练查理•蒙托约表示：“柳贤振展示了‘最高级(vintage)模式’”，“在比赛期间作为主教练的我甚至很好奇‘柳贤振下一次会投出什么样的球’。也就是说，他的投球内容非常棘手，对方击球手很难预测。” 本场过后，多伦多队以23胜17负的战绩落后美国联盟东部赛区领头羊波士顿红袜队(25胜18负)0.5个胜场。截止到21日，两队将连续三天展开对决，因此排名有可能随时发生改变。

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