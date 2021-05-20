文在寅访美行程内含“反对种族歧视”信息. May. 20, 2021 07:24. by 黃炯? constant25@donga.com. 韩国执政圈分析认为，文在寅总统从当地时间20日起在美国华盛顿的行程中，包含着反对最近在美国国内日趋严重的厌恶亚裔等人种歧视的信息。 据青瓦台19日透露，在为期5天的访美日程中，除美国总统拜登之外，文在寅还将接连会见美国副总统卡梅拉·哈里斯、众议院议长南希·佩洛西、红衣主教威尔顿·格雷戈里等具有象征性的人士。哈里斯是美国第一位女副总统，父亲是牙买加裔黑人，母亲是印度裔泰米尔族。众议院议长佩洛西带头通过了“防止仇恨亚洲犯罪法”。当地时间18日，美国众议院以压倒性的赞成率通过了《防止针对居住在美国的亚洲人仇恨犯罪法》。美国第一位黑人红衣主教格雷戈里在去年5月发生美国人种歧视抗议示威的“乔治·普洛伊德死亡事件”时，曾为消除矛盾而做出过努力。 文在寅还将访问的SK创新公司电池工厂所在地佐治亚州亚特兰大，今年3月曾发生枪击事件，包括4名韩裔女性在内，有8名亚裔女性死亡。韩国外交消息灵通人士预测说：“当时驻美大使李秀赫没有参加韩裔牺牲者的葬礼，在侨民社会引起了争议，因此在文在寅总统访问工厂的日程中可能会发出追悼信息。”

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