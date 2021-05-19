照这样用过就扔的话，早晚会被垃圾淹没. May. 19, 2021 07:06. . 据确认，全国三分之一的垃圾填埋地处于饱和状态。《东亚日报》对215处公共掩埋地的可使用期限进行了分析，结果显示，包括首都圈和光州、大田的掩埋地在内，65处（30.2%）公共掩埋地的使用期限将在4年内结束。特别是在人口的一半集中生活的首都地区，对产生的垃圾进行处理的仁川西区填地到2025年8月将达到饱和状态。如果继续这样发展下去，4年后首都地区将出现“垃圾大乱”。 但是寻找首都圈代替填埋地的工作进展不顺。首尔市和京畿道要求在确保代替填埋地之前延长首都圈填埋地的使用期限，仁川市则以“处理发生地原则”相对抗。环境部今年1月与首尔市、京畿道提出2500亿韩元的特别补贴，公开征集替代候选地，但没有一个地方自治团体应征。新填埋地的完工至少需要5年时间。环境部在地方自治团体之间展开“意气之争”时，没能起到仲裁作用，白白浪费掉了确保代替填埋地的黄金时间。 环境部表示，将在今年7月之前重新公开首都圈代替填埋地，但是否有地方欣然响应还是未知数。为了应对再次公开招募失败的情况，必须和3个市道制定对策。在全国17个市道中，没有独立填埋地的地方只有首尔市。对于必须把自己的垃圾埋在别人的土地上的首尔市而言，必须大幅减少垃圾量等展现诚意。 垃圾填埋是造成水质和土壤污染的原因，而且在土地狭窄的国家寻找填埋地存在一定的局限性。对策是焚烧方式，但国内垃圾焚烧率为5.2%，与超过90%的日本相差巨大。全国180多个焚烧厂的数字已经连续10年原地踏步。因为居民们担心焚烧时排放有害物质。政府不应一味地责怪民众，而应通过先进的有害物质处理技术，确保焚烧厂的安全性，不断提高焚烧率。 从根本上说，减少垃圾产生量是最佳方法。一名国民每天往计量袋里扔的垃圾超过1公斤。特别是，由于新冠疫情导致网上购物和配送食品需求增加，一次性垃圾正急剧增加。环境部计划，在从产品生产到流通和再利用的所有阶段，制定出减少垃圾的方案，并于9月公布。废弃物政策会给生活带来不便，还会给业界增加限制。应该通过充分收集国民和相关业界意见的合理政策，引导民间自发的参与和合作。

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