三星首次公开DRAM电源管理半导体…“电子设备的心脏作用”. May. 19, 2021 07:06. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子18日公开了相当于“电子设备心脏”的电源(电力)管理半导体(PMIC)新产品。这是三星电子首次使用DRAM用PMIC制造相关设备。三星电子以到2030年为止占据全球系统半导体市场第一位为目标，持续进行投资，计划以该产品为开端，全面扩大系统半导体生产线。 当天三星电子公开的PMIC是搭载在最新DDR5 DRAM模块上的产品。PMIC是起到管理电子设备各部分所需电力的作用，具有与人的心脏相同的功能。三星电子的新产品也将作为提高DRAM性能及减少动态电力的核心半导体使用。 半导体业界预测，由于各种信息设备的高性能化、电动汽车的大众化等，去年规模达253亿美元(约28.5万亿韩元)的全球电力半导体市场到2023年将增长到320亿美元(约36万亿韩元)。市场调查机构奥姆尼亚最近也预测电力半导体市场的持续增长，并预测到2024年将超过移动DRAM市场(298亿美元•约33.5万亿韩元)。半导体业界相关人士表示：“此次新产品不仅是为了确保电源管理半导体市场占有率，也是为了系统半导体事业的成长所必需的产品。” 三星电子系统LSI事业部营销组常务赵长浩表示：“三星电子以在移动、显示器、固态硬盘(SSD)电源管理半导体上积累的设计技术和经验为基础，将新产品应用于DDR5 DRAM存储器模块”，“将持续加强DRAM用电源管理半导体生产线，扩大技术领导力。”

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