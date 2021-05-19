受“马斯克嘴欠”的拖累，特斯拉股价连日动荡. May. 19, 2021 07:06. by 兪載東 jarrett@donga.com. 去年表现出较高上涨率的美国电动汽车企业特斯拉的股价最近一直在下滑。最近，其首席执行官马斯克接连做出有关虚拟货币的轻率发言后，出现了这种现象。 当地时间17日，特斯拉在纽约股市以576.83美元收盘，比前一天暴跌2.19%。特斯拉的股价去年足足上升了740%，今年却下降了20%左右。 特斯拉的弱势首先是最近对美国经济通货膨胀的担忧导致的股价调整。但是，特斯拉当天的暴跌趋势比脸书（-0.15%）、苹果（-0.93%）、亚马逊（+1.47%）等其他高科技企业更加明显。 华尔街分析说，特斯拉股价下跌可能反映了“首席执行官风险”。马斯克年初还一直宣传比特币，上周表示，“将停止比特币的结算”，给虚拟货币市场带来了冲击。这些突出的发言和行动让马斯克给人留下了“无法相信的人”的印象，并对企业价值产生了影响。 特别是作为电影《大空头》的实际人物，2008年正确诊断美国次级债务危机而赚大钱的迈克尔·巴里打赌特斯拉股价下跌的消息也让投资者们更加不安。巴里向证券交易委员会申报，截至第一季度末，持有价值5.34亿美元的特斯拉看跌期权80多万股。看跌期权是指，如果该股票股价下跌，就能获得收益的衍生商品。 特斯拉的股价下跌使马斯克的财产也在减少。彭博社当天报道说，由于特斯拉股价下跌，马斯克将世界富豪排行榜第二位拱手让给路易·威登公司总裁贝尔纳·阿诺（1612亿美元，约合182万亿韩元），降至第三位。马斯克的财产比今年1月时的最高值减少24%，达到1606亿美元。

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