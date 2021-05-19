今后在社区医院也能接种辉瑞新冠疫苗. May. 19, 2021 07:07. by 赵钟烨记者•李智允记者 jjj@donga.com,asap@donga.com. 欧洲医药品安全厅(EMA)17日(当地时间)劝告说，辉瑞-BioNTech的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗可以在普通冷藏温度2~8℃下最长保存31天。从超低温冷冻柜中取出后能保管的时间从现有的5天时间大幅延长，预计该疫苗的流通将更加容易。 EMA在当天发表的声明中表示，对辉瑞方面提交的追加稳定性研究资料进行研究的结果，将改变从超低温(零下60度~零下80度)冷冻库中取出并保管尚未打开的辉瑞新冠疫苗的时间。由此，欧盟各国卫生当局可以用普通冷藏车辆运送该疫苗，前往开车需要5天以上的偏远地区。 辉瑞方面当初忙于新冠肺炎疫苗的开发，在附加“超低温最长保存6个月”等苛刻的保管条件的情况下，获得了紧急使用许可。但随着最近提交追加研究结果，保管条件逐渐变得不那么苛刻。美国食品和药物管理局(FDA)今年2月允许辉瑞疫苗在一般冷冻柜水平的零下15度~零下25度之间最长存放两周。在一般冷藏温度下可以长期保管的疫苗也即将问世。与辉瑞共同开发疫苗的BioNTech公司首席执行官(CEO)乌乌尔•沙欣本月初在座谈会上表示，“开发出了在2~8度内可以稳定保管6个月的疫苗。正在准备得到管制当局认可的资料。” 目前，韩国原则上将辉瑞新冠疫苗保管在2~8度的温度条件下，为期5天。据食品医药品安全处透露，韩国要想像欧洲一样改变辉瑞疫苗的保管条件，必须变更药品许可。辉瑞方面截至18日尚未向韩国防疫当局申请变更许可。新型冠状病毒预防接种应对推进团预防接种管理班班长金基南(音)表示：“如果得到变更许可，今后辉瑞疫苗在预防接种中心以外的委托医疗机构接种的可能性将增大。”

한국어