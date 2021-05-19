演员韩艺璃：“跳舞时学到的毅力和忍耐成为我的演艺生涯的大支柱”. May. 19, 2021 07:06. by 金基润记者 pep@donga.com. “跳舞时学到的毅力和忍耐成为了我的演艺生涯的大支柱。我认为我们每个人都在跳各自的人生之舞。” 18日，电影《米纳里》的女主人公、演员韩艺璃(37岁•照片)作为宣传大使参加了在首尔中区广场酒店(The Plaza Hotel)举行的第40届国际现代舞蹈节(MODAFE)记者座谈会。上月25日，她与演员尹汝贞一起出席美国奥斯卡颁奖典礼后，此次是她首次在正式场合露面。她说：“回国后顺利结束了自我隔离期。在迎来国际现代舞蹈节40周年之际，作为宣传大使能够一起参加从学生时代就一直向往的庆典，非常感谢。”组织委员长李海俊、艺术总监金惠贞、国立现代舞蹈团艺术总监南正浩、国立芭蕾舞团艺术总监姜秀珍等出席了当天的活动。 在韩国艺术综合学校传统艺术院专攻韩国舞蹈的韩艺璃敞开心扉表达出了对舞蹈的热爱之情。她说：“虽然有一次都没看过的人，但没有只看过一次的人，这就是舞蹈”，“舞蹈带来的能量非常大，可以让我们下次再次来到剧场。当今时代，观众对演出并不陌生，就像观览戏剧和音乐剧一样。不要认为舞蹈是很难的类型，希望大家带着轻松的心态，积极享受舞蹈。” “说自己是一名舞蹈演员多少有些难为情，对待舞蹈有些懒散”，韩艺璃回忆起了自己的学生时代。她说：同事、前后辈舞蹈演员是每天比任何人都真诚对待生活的人。”她还透露出对舞台的欲望。她说：“在不给很多舞蹈演员带来损失的前提下，我想尽可能地举行一些演出。即使不一定站在舞台上，也会在舞蹈方面给予帮助，或者去需要自己的任何地方。” 庆典将从25日到6月13日在首尔钟路区Arko艺术剧场、中区国立剧场、麻浦区西江大学玛丽礼堂等地举行。韩艺璃最喜欢的编舞家安圣秀和安恩美的编舞作品也将在“MODAFE Choice”舞台上与大家见面。

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