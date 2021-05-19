文在寅与拜登22日举行首脑会谈，第一步是“BBC-疫苗同盟”. May. 19, 2021 07:07. by 黄炯俊记者、朴孝穆记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 constant25@donga.com,tree624@donga.com,lightee@donga.com. 韩国总统文在寅和美国总统乔·拜登将于当地时间21日下午在华盛顿白宫首次会面，举行首脑会谈。据悉，文在寅期待以韩国企业具有优势的生物技术（Bio）、电池（Battery）、半导体芯片（Chip）的“BBC”产业为杠杆，在构建新冠疫苗伙伴关系和朝核问题解决方法上取得成果。预计拜登将会要求重组半导体芯片、电池等美国主导的全球供应链，以及牵制中国性质的四方对话机制（美国、日本、澳大利亚、印度之间的协议机制）合作等，扩大负责任的同盟作用。此次首脑会谈可能会成为衡量由经济、安全问题密切联系在一起的拜登时代今后4年的韩美关系的契机。 总统国民沟通首席秘书郑万镐18日在青瓦台新闻发布会上表示：“应拜登总统的邀请，文在寅总统将于5月19日至22日对华盛顿进行正式工作访问。”拜登今年1月就任后，4月16日同日本首相菅义伟举行会谈，文在寅将是继菅义伟之后第二位在白宫会见的外国首脑。 据悉，韩美两国首脑将类似于上个月美日首脑会谈时没有晚宴一样，举行简单的午餐单独会谈，并在举行小范围会谈、扩大会谈后，在联合记者招待会上公开达成协议的内容。在为期三晚五天的访美日程中，文在寅还将会见美国副总统卡梅拉·哈里斯和众议院议长南希·佩洛西。他还将访问生产电池的亚特兰大SK创新公司工厂。 据悉，文在寅的打算是，在首脑会谈上获得韩美疫苗伙伴关系以平息疫苗供应争议，并从业已结束对朝政策研究的拜登那里获得重启朝美无核化谈判的承诺，将首脑会谈当作重启韩半岛和平进程的机会。即，将以此来谋求恢复支持率和确保任期末国政运营动力。 拜登在距离韩美首脑会谈还有4天的当地时间17日表示，“在席卷全球的大流行被控制之前，美国并不安全”，将在下月底之前向海外国家支援辉瑞、莫德纳、强生等公司的2000万份疫苗。美国向海外支援的疫苗规模已增至8000万份，因此有人期待韩国可能会成为优先支援对象。青瓦台一名高层有关人士表示：“目前正在协调对韩国的疫苗援助等两国疫苗合作相关的各种讨论。”

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