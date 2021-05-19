赢得美巡首冠的李京勋：“祝贺短信300条…依旧如梦一般”. May. 19, 2021 07:07. by 李憲宰 uni@donga.com. “参加明年的梦想舞台—美国大师赛似乎是很大的礼物。好像仍然在做梦一样。” 李京勋(30)在参加美国职业高尔夫(PGA)巡回赛80场大赛之后终于赢得职业生涯第一个冠军，在18日接受韩国传媒的视频采访时，他以平静的口吻谈到了自己之前的经历和未来的发展目标。 17日，在AT&T拜伦-尼尔森锦标赛上夺冠的李京勋表示，“通过此次夺冠，能够参加的比赛也变多了。不仅是大师赛，只有70~80人才能参加的大赛也将被允许参赛。因为总是有新的目标，所以更加有趣和兴奋。”他还将参加20日开幕的大满贯赛事—美国PGA锦标赛。当初，由于是候补选手，所以能否参加该比赛还是未知数。 昨晚收到了300条左右的祝贺短信的他表示，“格雷格•诺曼和麦克•维尔等传奇选手在社交网络服务(SNS)上留下了祝贺信息”，“我真是有点诚惶诚恐，不知道该说什么。没来得及回复，今天会一一回复。非常感谢，我想做得更好。” 他表示，2016年进军美国后最艰难的时候是进军美国的第一年。他说：“参加了15场比赛，只赚到了5000美元(约570万韩元)，还失去了种子选手资格。但是当时在韩国举行的韩国公开赛上夺冠后，我获得了再次挑战的勇气。” 7月即将成为祝福(泰明)的爸爸的李京勋还表达了对妻子柳珠妍的感激之情。“几乎所有的比赛妻子都陪在我身边。但现在妻子肚子大起来了，今后再过个一两场比赛，妻子就不得不呆在家中待产了。有种应该守护的感觉，也觉得很心疼。”这意味着作为一家之主的责任感也成为他首次夺冠的原动力。

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