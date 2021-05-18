首尔Motet合唱团给大家听的《安慰之歌》. May. 18, 2021 07:24. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 首尔Motet合唱团将于6月4日在首尔松坡区乐天音乐厅举行第117届定期演奏会。题目是《安慰之歌》。包括法国浪漫主义作曲家加布里埃尔•福雷的《安魂曲》(镇魂弥撒曲)在内，《帕凡舞曲》、《拉辛赞歌》、大提琴演奏家梁成元协奏的《悲歌》和《一场梦后》等，仅靠福雷的作品填满的演奏会。 作为纯粹民间合唱团，今年迎来创团32周年的首尔Motet合唱团在2019年12月以巴赫《圣诞节清唱剧》举行了第116届定期演奏会。此次定期演奏会距离上次时隔了一年半之久。 “外汇危机时，我收到了两位观众的来信。内容是两位都因前途渺茫而想结束人生，但看了首尔Motet合唱团的演出后得到了安慰，决心坚强地生活下去。有一位还开了一家面包店，把自己烤的面包送到合唱团。”自合唱团成立以来一直担任团长的朴致容指挥表示：“我认为，在因新型冠状病毒而饱受痛苦的当今社会，现在也需要‘安慰之歌’。” 《安慰之歌》对于首尔Motet合唱团自己来说也是必要的。“作为民间运营的罕见的职业合唱团，虽然很少，但一直支付工资。这次危机使合唱团本身陷入生存危机，对团员们进行了停薪留职处理，只维持了4大保险。对于团员来说，领取失业金反而更好，这非常令人心痛。” 本来第117届定期演奏会原本是2018年10月开始的“首尔Motet合唱团30周年系列”的最后一场演出。去年4月迎来受难周，巴赫的大曲《马太受难曲》是130人合唱团和管弦乐团共180人演出的大型项目。但受新冠肺炎疫情的影响只能放弃。取而代之的是将目光转向了“温暖”的福雷的《安魂曲》。 “福雷的《安魂曲》去掉警告‘审判’的Sequentia(附属歌)部分，取而代之的是以歌唱天国希望的《在天堂》收尾。作曲家自己曾说‘从另一个角度考虑了生与死的问题’。虽然有人批评说这是不像安魂曲的安魂曲，但是在死亡这一问题上引来安慰的名曲。在选定这首歌曲为主曲的同时，干脆用多愁善感又浪漫的福雷的作品来制作安慰的节目。” 朴团长说：“德国作为艺术先进国，在新冠肺炎疫情发生后，总理首先发表了支援艺术家的对策，非常羡慕这一体系。”他说：“韩国的艺术支援系统只注重短期活动和项目支援，对不断取得成果的民间团体的支援非常恶劣”，“只有长期的艺术支援政策才能产生长期的文化竞争力。” 票价为2万~10万韩元。详情咨询：02-579-7295

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