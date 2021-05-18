黄义助攻入第12粒联赛进球…追平法甲联赛韩国人最多进球记录. May. 18, 2021 07:25. by 李元洪 bluesky@donga.com. “黄牛”黄义助(29岁•波尔多•照片)攻入本赛季第12粒联赛进球，追平了法甲联赛韩国人最多进球纪录。 17日，黄义助在法国波尔多举行的2020~2021联赛(甲级联赛)第37轮主场比赛中首发出场，在上半场第32分钟率先攻入点球。凭借着本赛季第12粒入球，他追平了2010~2011赛季朴主永(36岁•FC首尔)在AS摩纳哥队创下的韩国球员法甲联赛单赛季最多进球(12球)记录。如果黄义助在剩下的一场联赛中再次追加进球，将创造法甲联赛韩国球员最多进球纪录。 当天以3比0击败朗斯的波尔多队以12胜6平19负(积42分)的成绩在20支球队中排名第14位。球队与必须进行晋级附加赛的第18位南特(积40分•9胜13平15负)的积分差距为2分，因此波尔多能否继续留在法甲赛场将根据最后第38轮的比赛结果来确定。 凭借黄义助的点球领先的波尔多队在下半场第44分钟由尤素福•萨瓦利再下一城，并在下半场伤停补时阶段由梅赫迪•泽尔坎攻入制胜一球，完胜对手。黄义助在下半场第21分钟被队友塞库•马拉替换下场。 黄义助在2019~2020赛季攻入6球(2次助攻)后，在法国的第二个赛季即本赛季取得了两位数的进球。射手榜排名并列第12位的黄义助在法甲联赛中与加埃坦•拉博德(蒙彼利埃)、吕多维克•布拉斯(南特)、布巴卡尔•卡马拉(马赛)、特雷姆•莫菲(洛里昂)等人一起被选为夏季转会市场上值得关注的球员。据分析，与黄义助的活跃相比，球队成绩不佳，再加上球队的财政状况不佳，因此，如果其他球队提出转会建议，波尔多队将很难拒绝。

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